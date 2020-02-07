مصر | "جريمة تهز حلوان".. ذئب بشري يهشم رأس مسنة بـ"حجر".. واعترافات صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة تهز حلوان".. ذئب بشري يهشم رأس مسنة بـ"حجر".. واعترافات صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهم بقتل جارته المسنة في منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث أنكر التهمة في بادئ الأمر وبتضييق الخناق عليه اعترف بالتفاصيل كاملة.

وقال إنه كان يمر بأزمة مالية وجاء في ذهنه جارته المسنة التي تمتلك مزرعة مواشي وكان يعلم أنها وحيدة فزوجها توفي منذ سنوات ولا يوجد لديها أبناء فزين له الشيطان جريمته ويوم الواقعة عقد العزم على سرقتها، وفي سبيل ذلك قام بتتبع المجني عليها عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت بالأهالي إلا أنه تعدى عليها بالضرب باستخدام "حجر" محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى منها على مبلغ مالي قدره 450 جنيها وحلق ذهب ولاذا بالفرار هاربا.



كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لامرأة في العقد السادس من العمر بكامل ملابسها ويوجد تهشم بالرأس مما أدى إلى نزيف داخل المخ أدى إلى الوفاة بالحال. كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لامرأة في العقد السادس من العمر بكامل ملابسها ويوجد تهشم بالرأس مما أدى إلى نزيف داخل المخ أدى إلى الوفاة بالحال. وتعود بداية الواقعة، إلى تلقي الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، مفاده باكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة ماشية ملكها. Advertisements وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ب. ف"، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل. وبسؤال شقيقها، أفاد بأن شقيقته تذهب لرعاية الماشية فجر كل يوم، وتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد الدالي من القبض على المتهم.

