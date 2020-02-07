مصر | ضبط سائق صدم ضابط مرور وحاول الهرب بميدان الأوبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق صدم ضابط مرور وحاول الهرب بميدان الأوبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته السوزوكي أثناء هروبه من المطاردة بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد، وتم على الفور نقل المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي الرعاية الصحية.

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا بوجود مصاب بأحد الميادين بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الرائد عمرو محارب بكسور وكدمات ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة أثناء محاولته استيقاف سيارة سوزوكى، فصدمه قائدها ولاذا بالفرار.

وقام رجال الأمن بمساعدة الأهالي بمطاردة وضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.