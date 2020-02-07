مصر | حبس تاجر مخدرات سقط بـ"24 لفافة هيروين" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات سقط بـ"24 لفافة هيروين" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته على كمية من لفافات الهيروين أثناء ترويجها على عملائه فى منطقة 15 مايو بدائرة القسم.

وطالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وكشفت التحريات، التي أجراها النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام المدعو كريم عبدالعزيز عفيفي، 29 سنة، عاطل، ومقيم بالمجاورة 17 دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، خرجت مأمورية بقيادة النقيب أحمد إبراهيم، وتم القبض على المتهم، حال تواجده بمحل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 24 لفافة تحتوي على بودر الهيروين المخدر.



وبمواجهة المتهم أمام العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.