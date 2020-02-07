مصر | مدير المرور يقود حملات مكبرة على الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يقود حملات مكبرة على الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة، صباح اليوم الجمعة، تحت قيادة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين.



ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، وكذلك حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظا على سلامة الجميع، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وواصلت الإدارة، حملاتها لضبط متجاوزي السرعات، وقامت بنصب الرادارات على كل الطرق السريعة، وكذلك الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري الإقليمي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، لمواجهة أية أعطال، من خلال الاتصال على رقم (٠١٢٢١١١٠٠٠٠).