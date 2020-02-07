شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.

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وشددت وزارة قطاع الأعمال العام على أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.

وأضافت أنه من المقرر أن تعمل المحالج الجديدة «11 محلجاً»، بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية «25 محلجاً»، لتبلغ كمية الأقطان التي يتم حلجها 4.4 مليون قنطار/سنة، مقارنة بـ 1.5 مليون قنطار/سنة، للمحالج القديمة القائمة حالياً، في حين تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي250 مليون جنيه، لإنتاج قطن خالٍ من الشوائب تماماً.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحري)، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، فضلاً عن استهلاك المحلج المطور طاقة أقل من المحالج القديمة.