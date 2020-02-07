شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: علاج المحامين بكرامة «أضغاث أحلام» لوجود تمييز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المجلس العربي للتنمية القانونية، المحامي رجائي عطية، المرشح في انتخابات نقابة المحامين، على منصب نقيب المحامين، كأفضل شخصية قانونية خلال عام 2019، وأقيم حفل التكريم، الذي عقده قيادات جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، وقواعدها في المحافظات، الخميس، بأحد فنادق الدقي.

وقال إبراهيم سعودي، رئيس المجلس، إن الاستفتاء بدأ في نهاية 2019، وجاءت فكرته على غرار استفتاءات الأفضل في مجالات عديدة، وفاز به المحامي رجائي عطية، من وسط أربعة مرشحين، بتصويت من أعضاء المجلس العربي للتنمية القانونية، وجموع المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض الحفل، فيديو تسجيلي عن تاريخ «عطية» في القضاء والمحاماة، ومساهماته الثقافية والإسلامية، وكتبه في المحاماة وغيرها.

وأكد رجائي عطية، أن الوضع القانوني ليس على ما يرام بسبب فساد العملية التشريعية، مشيرا إلى أن الخلل في تنظيم نقابة المحامين، يرجع إلى فساد وعدم استقامة النوايا، وتابع: تكاد أن تكون الجمعية العمومية لنقابة المحامين، معزولة عن دورها، أن هناك فصل للنقابات الفرعية عن القيام بواجباتها، وهو ما يعني وقف جميع الواجبات التي راعتها القيادات التاريخية، والمشرع، فالجميع يذكرون ما تم احاكته لمحب مكاوي، حينما أراد أن يوفر للمحامين حقهم القانوني في سداد اشتراكاتهم، فتم ملاحقته من القائمين على النقابة العامة.

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وأضاف أن العلاج بكرامة بالنسبة للمحامين، أصبح أضغاث أحلام، لأنه خرج عن إطاره من المساواة، بالتمييز سواء بالمحبات أو العداوات، وتم منع بعض المحامين من حقهم في العلاج، وحال نجاحي سوف أوزع هذه الملفات على أعضاء مجلس النقابة العامة، حتى يكون كل عضو مسؤول عن دور محدد يقوم به، ولن يتحقق شيء من التوازن في العلاقات بين المحامين والسلطات المتعاملين معها، طالما المحامي مكسور الجناح، فلابد من إعادة كرامة المحامي، بالمعرفة القانونية والثقافة العامة، واستقامة السلوك، والموهبة وحسن الأداء.

وتابع: تعديلات قانون المحاماة الأخير، تم إعداده في غيبة المحامين ولم يتم عرضه على جمعيتهم العمومية، وتم تسريب أن هناك اعتراض من رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان على المادة التي تتيح لنقيب المحامين، الترشح لمرة ثالثة، لكننا فوجئنا بتمرير القانون، وفي لقاء تلفزيوني قال النقيب الحالي أن المشروع لا يعطيه حقا في الترشيح لمرة ثالثة، وإذا أعطاه الحق فلن يترشح، ولكنه ترشح، وكان يجب أن يحترم كلمته بعدم الترشح فما جرى هو تدليس على الملأ.

وأوضح أنه لا خلاف على أولوية تقديم الخدمات والرعاية للمحامين وأسرهم وخاصة المرضى والمرأة وأطفالهم، وبخاصة الأيتام والأرامل والعجزة، وأن الشباب هم الغد، فإذا فرطنا في تهيئة الشباب لن يكون للمحاماة غد، وسوف تسقط المحاماة ورسالتها، وواجب النقابة أن توفر للمحامي سبل الثقافة القانونية والعامة، والتدريب، مؤكدا أن ملف محاميّ الإدارات القانونية يحتاج لدراسة كاملة لحل الأزمة، وأن سببها الرئيسي هو طريقة الإدارة، وبعض التشريعات التي يجب تعديلها.

وأسترسل عطية: «أنا مقتنع بإشراك النساء في الحياة العامة، لذا يجب على مجالس النقابات الفرعية مراعاة وجود عناصر نسائية في تشكيلها، وكذلك في النقابة العامة يجب أن يكون هناك عنصر نسائي على الأقل، وبالنسبة لتنقية الجداول فأنا معها بالقطع، لكن بطريقة قانونية، ومش بالعافية، فنتيجة العافية وقوع المظالم، وهناك المئات حصلوا على أحكام قضائية نهائية، بالعودة للنقابة مع التعويض وهو ما يمثل إضرار بالمال العام، لأن أموال النقابة في حكم المال العام، وهناك تعسف في إجراءات إعادة القيد من المجلس الحالي».