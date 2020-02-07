شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ٧٢٤ ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعي إلى ٧٢٤ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها إلى ١٠ ملايين و٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠. وأشار «الملا» إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من توصيل الغاز الطبيعي إلى ٤٥ منطقة وقرية لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك اجتماع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته كوقود للسيارات خلال العام المالي الحالي 2019 /2020.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، إنه جار حاليا التوصيل إلى ٤٧٦ ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالي الحالي التي تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز إلى مليون و٢٠٠ ألف وحدة سكنية، مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد إحدى ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على ٦ سنوات للمبلغ الذي يساهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لخطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي تتضمن الاستمرار في تنفيذ شبكات جديدة للتوصيل إلى مناطق ومدن وقرى تستفيد بالغاز الطبيعي لأول مرة، حيث سيتم التوصيل إلى ٤١ منطقة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، ليصل إجمالي المناطق والقرى التي تم توصيلها لأول مرة إلى ٨٦ منطقة وقرية، إلى جانب استكمال أعمال التوصيل في باقي المناطق.

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وتشمل الإجراءات المتخذة للمساهمة في تنفيذ الخطة بالمعدلات الحالية، التركيز على مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتطبيق مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لسرعة استخراج تصاريح العمل، فضلا عن دعم كفاءة فرق العمل المؤهلة في شركات التوصيل لتحقيق معدلات أداء متميزة.

وتابع «الملا»، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ مشروع توصيل الغاز للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ ٦٥ ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجا، ومن المخطط التوصيل إلى ٦٠ ألف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى ١٢٥ ألف وحدة سكنية. ك

كما تابع الوزير موقف استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع بشكل تجريبي، حيث تم الانتهاء بنجاح من استخدام تلك العدادات بواقع ٢٠ ألف عداد في مناطق الأسمرات ١، ٢ بالقاهرة وبشائر الخير ٣،٢،١ بالإسكندرية، وجارى اتخاذ إجراءات توريد ٢٠٠ ألف عداد مسبق الدفع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووجه الوزير بأهمية الانتظام في تحصيل قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل دورياً وعدم تراكم الفواتير الشهرية للاستهلاك على المواطنين، مؤكداً أهمية التوسع في تطبيق وسائل حديثة وميسرة والاتجاه إلى التحول الرقمي في تحصيل قيمة الفواتير وخدمات السداد الإلكتروني للتيسير على المواطن ودعم انتظام منظومة التحصيل إلى جانب التوسع تدريجيا في استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، والتي شهدت الانتهاء من تحويل أكثر من ٢٥ ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل بذلك إجمالي السيارات المحولة إلى نحو ٣٠١ ألف سيارة تخدمها ١٩٢ محطة و٧٤ مركز تحويل.