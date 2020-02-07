شكرا لقرائتكم خبر عن القوائم النهائية لانتخابات «أطباء الأسنان»: 202 مرشح منهم 10 لمقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، الكشوف النهائية للمرشحين على كل المستويات النقابية، «النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية».

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وترشح في القوائم النهائية، ١٠ أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد الباسطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأظهرت القوائم النهائية للانتخابات عن ترشح ٨ أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى ١١ تحت السن، و١٤ مرشح على مستوى المناطق، و53 مرشح على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشح على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشح تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، يوم 26 مارس المقبل، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.