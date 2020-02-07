شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تُحيل استقالة «يونس» للتحقيق وتكلف «عبدالحفيظ» بمنصب أمين الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها إاحاطة المجلس بنتيجة التحقيق. وقرر المجلس بالإجماع تكليف الزميل محمد سعد عبدالحفيظ بمنصب أمين الصندوق.

واجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس الخميس، مع الزملاء بجريدة «الصباح» حيث تم مناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم، وأكد مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها .

وتقرر استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية وفقاً لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر.