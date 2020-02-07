شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة في شمال سيناء وانخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت اجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط امطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، كما خلت الشوارع من المارة وتأثرت الحركة التجارية بالمحافظة بالظروف الجوية والامطار.

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وقال اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس برئاسة المهندس محمد أنور مدير عام الإدارة، قامت بحصر المناطق التي تتوقف فيها مياه الأمطار، حيث تم أنشاء عدد ٩ غرف جديدة لتصريف مياه الأمطار في تلك المناطق.

من جانبه قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.