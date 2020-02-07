4 قرارات من وزير التعليم العالي بشأن واقعة الاعتداء على أستاذ جامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا، ذكرت فيه أن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار تابع مع رئيس جامعة الإسكندرية ونائبه ومجلس كلية التجارة بالجامعة، تطورات أزمة اعتداء طالب بالكلية على عضو بهيئة التدريس، لافتةً إلى عدة إجراءات مشددة أمر بها الوزير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

ووفق بيان الوزارة، أجرى الوزير اتصالاً هاتفيًا مساء الخميس، بعضو هيئة التدريس؛ للاطمئنان عليه، حيث أكد على اتخاذ الإجراءات التأديبية كافة ضد الطالب المعتدي، ومنها توقيع أقصى عقوبة والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي مؤسسة أكاديمية أخرى.

كما وجه الوزير المستشار القانوني للوزارة، بمتابعة الشق الجنائي في الواقعة مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس.

وأمر بسرعة إجراء تحقيق عاجل مع شركة الأمن المسؤولة عن جامعة الإسكندرية، للوقوف على ملابسات الحادث، والتبين من كيفية دخول الطالب بسلاح إلى حرم الجامعة.

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وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية، للحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس ومنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب.

وكان الطالب "محمد. م" بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، اعتدى بالضرب بـ"طبنجة" على الدكتور محمود رجب، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بالكلية ذاتها، ما أدى لإصابته بجروح، نُقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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