أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد بارد على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة على القاهرة، مع نشاط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.8 إلى 3.3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 15

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 22