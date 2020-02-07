أخبار مصر | 'الصحفيين': نحرص على حقوق الزملاء بـ'الصباح'.. وإحالة استقالة أمين الصندوق للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين': نحرص على حقوق الزملاء بـ'الصباح'.. وإحالة استقالة أمين الصندوق للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا منذ قليل، أعلن فيه تفاصيل اجتماعه أمس الخميس مع الزملاء بجريدة الصباح؛ حيث تم مناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة، بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم.

وأكد المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، على حرصه الكامل على حقوق الزملاء، واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها،مؤكدًا استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية وفقًا لخطة متكاملة للتحرك، بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر.

وأعلن المجلس في بيانه، عن موافقته بالإجماع خلال جلسته على إحالة الاستقالة المُسببة من عضوية المجلس، والمُقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية؛ لبحث ما ورد فيها، وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق، وأيضًا تكليف الزميل عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ بمنصب أمين الصندوق.