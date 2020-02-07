اليوم.. وزير التعاون الاقتصادي الألماني يبحث في مصر قضايا المياه والطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني الدكتور جيرد موللر، اليوم الجمعة، زيارته إلى القاهرة لبحث قضايا المياه والطاقة في مصر، بينما من المقرر أن يعقد عدة لقاءات مع الشركاء المصريين في مدينة أسوان، ويتفقد العديد من المشروعات.

وقال الوزير موللر، في بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، إن "النيل هو شريان الحياة للملايين وفي الوقت ذاته فهو مهم للتوسع في مجال إنتاج الطاقة المتجددة ويتعين أن تتحول إفريقيا إلى قارة خضراء، والتكنولوجيا اللازمة لذلك متوافرة"، مضيفًا: "محطة توليد الطاقة بخزان أسوان لا تخلق فرص عمل فحسب بل هي أيضًا مصدر للطاقة الخضراء - بالتقنيات الألمانية".

وأوضح أن مصر وألمانيا تعملان منذ الستينيات معًا في مجال التنمية من أجل تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأفراد وخلق مقومات التنمية المستدامة للبلاد.

ونقل بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، قول السفير الألماني الدكتور سيريل چان نون، بمناسبة هذه الزيارة: "تعد مصر شريكًا مهمًا لألمانيا فيما يتعلق بمجال التنمية، وذلك بالنظر إلى أهمية مصر الإقليمية وشبابها وقدراتها الاقتصادية الواعدة، ولهذا من دواعي سرورنا جداً قيام الوزير موللر بهذه الزيارة، حيث سيتمكن بنفسه من خلال هذه الزيارة من تكوين صورة عن مجالات التعاون التنموي الألماني المصري".