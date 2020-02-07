اليوم.. انطلاق قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف في مدينة حلون

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة، القافلة الدعوية الـ 22 المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى مدينة حلوان. تضم القافلة ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف، وأربعة من علماء الأوقاف، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ لمحاربة الفكر المتطرف.​

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