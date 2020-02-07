شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يحتفل بيوم مناهضة ختان الإناث بعرض جماهيري لفيلم «بين بحرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس، العرض الجماهيري الأول لفيلم «بين بحرين»، ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الاناث.

وأكدت صفاء حبيب، المدير العام للإدارة العامة المراسم والعلاقات العامة بالمجلس، في بيان، أن هذا اللقاء يعتبر بداية إطلاق العروض الجماهيرية للفيلم في بعض المحافظات تبدأ بالقاهرة، والتى تأتى في إطار حرص المجلس على توصيل رسائل الفيلم لتشجيع المجتمع على دعم المرأة ومساندتها ورفع الوعى بقضاياها خاصة قضايا العنف الممارس ضدها من خلال الاعتماد على الدراما باعتبارها من أكثر الوسائل وصولاً وتأثيرا في المجتمع، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن رأيه في القضايا التي تناقشها الدراما وهل نجحت في التعبير عن واقعه ام لا.