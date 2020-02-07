شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة للمجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة «لأني رجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الاستعدادات المكثفة لانطلاق حملة «لأني رجل» لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشار بيان المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى أن الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، قد عقدت اليوم الخميس اجتماعا موسعا وذلك بمقر الفرع بمشاركه 10 من الشباب المتطوع وحضور مجموعه من أعضاء الفرع ومنسقي الحملة من الأمانة العامة والفرع

وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع نبذة مختصرة عن حملة لأنى رجل ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال عامي 2017 و2018 و2019

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وأكدت على أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.

واشارت إلى رسائل الحملة وتتمثل في 8 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسه الرياضة ومعاملة الزميلات في العمل باحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال

كما عرض الشاب الذي تلقى التدريب على رسائل الحملة بالقاهرة أهداف الحملة ومهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال بمختلف الأعمار.

وفي الختام عرضت مقررة الفرع خطه أيام الحملة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل لقاءات فرديه وفاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامة.