شكرا لقرائتكم خبر عن ختان الإناث.. موروث أم دين؟ (خبراء يجيبون) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 20 ديسمبر 2012، اعتمدت المنظمة الأممية 6 فبراير بأنهُ «اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، والذي يتطلّب إنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث خلال عقد واحد.

تحت شعار: «إطلاق العنان لقوة الشباب من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، أشارت المنظمة إلى رغبتها في القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030، موضحة المخاطر المحلقة للختان، بسبب استمرار هذه الممارسة أكثر من ألف سنة.

يُعرف «الختان» بأنه تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية وجميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج.

ووفقًا للمنظمة تعكس هذه الممارسة التباين المتجذر بين الجنسين، وتمثل أحد أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة، فضلا عن ذلك، تنتهك هذه الممارسة حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة.

ولتعزيز الجهود المبذولة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، هناك حاجة لجهود منسقة ومنهجية، ويجب إشراك مجتمعات بأكملها والتركيز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتربية الجنسية والاهتمام باحتياجات النساء والفتيات اللائي يعانين من عواقب تلك الممارسة.

ومنذ أسبوع، أثار منشور لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، الجدل، بعد تضمنه عبارة تقول إن «قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها ترجع إلى العادات والتقاليد، والموروثات الشعبية، خاصة أن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له أضرار جسدية ونفسية، مما يستوجب الاتفاق على حرمته، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له».

جاء ذلك ردًا من دار الإفتاء على عدد من الفتاوى التي أطلقها «غير المتخصصين»، التي تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، إذ أكدت الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث «ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية».

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وأشارت الدار إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن عملية الختان مرفوضة من الجانبين الطبي والنفسي، وتمثل جريمة يعاقب عليها القانون ويجرمها الدين والمجتمع، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية وجسدية على الكثير من السيدات، وإحساسهن بالإهانة، ومطاردة الكوابيس بسبب تعرضهن لصدمة شديدة وهو ما يعرف بـ«اضطراب كرب ما بعد الصدمة».

وأضاف «مجدي»، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن الختان يشعر الفتاة بالخوف من المحيطين بها، بسبب تعرضها للذبح وشعورها بالإهانة، نتيجة ما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي، ويعد الختان جريمة موروثة ترجع إلى العادات الفرعونية، وموجودة في التوراة، وليست حاجة طبية، ولا يوجد لها أي سند ديني.

وأكد الاستشاري النفسي أن بعد الزواج يحدث ربط بين فقدان الرغبة والختان، الذي يتم فيها قطع جزء من الأعصاب ومركز الإحساس، وخصوصًا إذا تمت بشكل خاطئ، مما يؤدى إلى الشعور الدائم بالاكتئاب.

وحذرت دار الإفتاء في بيانها من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحسب الأمم المتحدة، تتركز هذه الممارسة في 30 بلدًا في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنها شائعة كذلك في عديد البلدان الآسيوية، بما في ذلك الهند وإندونيسيا والعراق وباكستان، وكذلك بين بعض جماعات السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية مثل إمبيرا في كولومبيا، وعلاوة على ذلك، تتواصل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين السكان المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن ختان الإناث ما هو إلا موروث ثقافي ليس له أساس ديني، مؤكدًا اتفاقه مع دار الإفتاء على عدم صحته، ولكن «الفئات السلفية ترمز له على أنه تاج للعفة، وهذا موروث خاطئ».

وذكر أن عند وصول الفتاة إلى سن الزواج يحدث بداخلها رهبة من أي علاقة زوجية، بسبب استرجاع الذكريات السيئة، والخوف من العملية الجنسية، ويحدث رفض لا شعوري، ينتج عنه فشل العملية الزوجية، وبالتالي تخضع إلى العلاج النفسي.

كانت دار الإفتاء قالت إن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.