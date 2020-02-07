شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة الدكتورة مها لتقوية المناعة: شرب المياه والنوم الكافي والابتعاد عن المواد الحافظة والدهون غير الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت الدكتورة مها جعفر، أستاذ التغذية بطب قصر العينى، جامعة القاهرة، روشتة خاصة لرفع المناعة، لصد فيروس كورونا، مؤكدة أنه يجب أن يكون الطعام صحيا ومتوازنا، بين النشويات والدهون والبروتينات، ويتم تناول البقول والفاكهة والخضار والألبان يوميا، على أن يتم منع المواد الحافظة والسكريات بكثرة أو الدهون غير الصحية، مع شرب الماء بكمية لا تقل عن 8 أكواب يوميا.

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وقالت جعفر لـ«صحتك بالدنيا» إن خطوات تقوية المناعة خلال هذه المرحلة تعتمد على: شرب فنجان صغير صباحا مياه دافئة مع ملعقة عسل أبيض صغيرة، ومعها بعض نقاط الليمون، وحال الإصابة بنزلة برد يفضل تكراره يوميا، إضافة إلى الاهتمام بأكل البروتين، سواء الحيوانى أو النباتى، ويمكن تناول اللحوم البيضاء مسلوقة مع الشوربة بالليمون، وأن يتم تعويض النباتيين بفيتامين 12 عن طريق الطبيب.

وأضافت: «يتم تناول الفاكهة بشكل مستمر، على الأقل ثمرتين يوميا، خاصة البرتقال واليوسفى والجوافة، والرمان، مع استخدام دبس الرمان مع السلطة وفى تتبيل الفراخ واللحوم، علاوة على البعد عن المقليات والمخبوزات، وعدم استخدام السمن النباتى، وتناول الخضروات الطازجة مثل الخيار والجرجير والخس، ويمكن إضافة ثمرة الأفوكادو للسلطة، على أن يتم تناول السمك على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، وتناول اللبن والزبادى وأنواع الجبن الصحية التي لا تحتوى على دهون عالية».

وتابعت: «يجب النوم بشكل كاف، فإن النوم المتقطع أو القلق يضعف المناعة بشدة، والبعد عن الانفعالات الغاضبة والضغوط النفسية، وتهوية البيوت باستمرار، والاستفادة من أشعة الشمس، مع عدم التعرض لتيارات هواء، وعدم الخروج صباحا قبل شرب الماء، والحرص على المشى، وتغطية الأنف عند الخروج صباحا لعدم تعرض الأغشية المخاطية للبرد المفاجئ، مع ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية دون إشراف طبى».