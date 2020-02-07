شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبدأ الاجتماعات التحضيرية لـ«إسكات البنادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، أمس، في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقى، برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية، تمهيدًا للتحضير لقمة الاتحاد الـ33، التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها يومى 9 و10 فبراير الجارى، تحت عنوان «إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».

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وأعلن «شكرى»، خلال الجلسة الافتتاحية، انطلاق الاجتماعات، وقال، خلال كلمته، إن العام الماضى شهد تحقيق العديد من الإنجازات الفارقة على مستوى القارة الإفريقية، تراوحت ما بين سياسية واقتصادية وغيرهما من المجالات، ورغم ذلك لا يزال أمام الجميع الكثير من العقبات والتحديات، منوهًا بأهم الموضوعات المقرر أن يبحثها وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعاتهم، تحضيرًا للقمة، وفى مقدمتها ما يتعلق بالأمن والسلم في القارة خلال 2019، وكذلك الموضوعات المتعلقة باللاجئين والنازحين فيها. وشدد موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على ضرورة البحث عن حلول إفريقية لمشاكل القارة، وأشاد بالدور الذي قام به الرئيس الرواندى بول كاجامى، لاستعادة اللاجئين الأفارقة من ليبيا، لافتًا إلى التحديات الصحية الجديدة التي تواجهها، خاصة التهديد الذي يشكله فيروس «إيبولا»، لذا فإن هذه التحديات تحتاج إلى اهتمام كبير من جانب المؤسسات الصحية الإفريقية، إذ نشر مركز إفريقيا للصحة العديد من الخبراء الصحيين منذ بدء ظهور الفيروس في الكونغو الديمقراطية، كما تم عقد اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة لإيجاد حلول لهذه الأمراض ومواجهتها، غير التحدى الجديد الذي يواجهه العالم حاليًا، والذى يتمثل في فيروس «كورونا». وأضاف «فقى» أن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالانتهاء من مشروع الهيكل الجديد للاتحاد الإفريقى، ومن المقرر أن يتم عرضه على وزراء خارجية دول الاتحاد، تمهيدًا لاعتماده، منوهًا بالإجراءات التحضيرية التي تجرى حاليًا لانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقى الجديدة في 2021، خاصة أن الجهود المبذولة من أجل بناء إفريقيا جديدة مهددة بالتحدى الأمنى وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يقومون بالعديد من الهجمات الدموية والتى تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان. وأشار «فقى» أن النزاع في ليبيا وتهديدات جماعة الشباب الإرهابية في الصومال وفى منطقة الساحل والصحراء، يؤكد أن موضوع القمة الإفريقية لهذا العام «إسكات البنادق» أمر مهم جدًا، بقدر أهمية بناء السلام في القارة من خلال حلول مبدعة ومبتكرة لتحقيق التنمية في دولها كافة. من جانبها، كشفت السكرتير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، بييرا سنجواى، أنه وفقًا لمركز «أوسلو» للسلم فإن عدد النزاعات المسلحة في الدول الإفريقية وصل لـ 17 نزاعًا بعد أن كانت تعانى منه 5 دول فقط في 2005، وطالبت بضرورة وضع حد لمشكلة تدمير الإنسانية على حد قولها، وإقرار الأمن والسلم ليس فقط في القارة السمراء؛ إنما في العالم كله، مردفة: «إسكات البنادق أمر مهم للغاية.. ينبغى أن نضمن أن استيراد الأسلحة من جانب الدول الإفريقية يتم استخدامها في تحقيق الأمن والسلم فقط وليس تأجيج التوتر والنزاعات المسلحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن القمة الإفريقية الـ 33 ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقى من مصر إلى جنوب إفريقيا، إذ عملت القاهرة خلال عام رئاستها في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، فضلًا عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الإفريقية

والتقى «شكرى»، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة، ريتشيل أومامو، للنظر في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال «حافظ» إن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها الشهر الماضى، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كينيا في فبراير 2017، فضلًا عن الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر، في يناير الماضى، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجارى للجولة المرتقبة للجنة المشتركة بين البلدين.