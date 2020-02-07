شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، غدًا، الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى في 12 محافظة هي: «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية».

فيما ينتظم، الأحد، ما يقرب من 22 مليون طالب في نحو 55 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ودولية ويابانية وحكومية دولية بباقى المحافظات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس، من ربط تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى بسداد المصروفات المدرسية، وأصدرت تعليمات للمديريات التعليمية والإدارات والمدارس بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية؛ وعدم إقحام طلاب المدارس في تلك الصراعات، وحظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، وتتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة، ومراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية؛ حرصًا على عدم إزعاج القاطنين بجوار المدارس.

وشددت الوزارة على جميع المدارس بغرس قيم المواطنة وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس بإلقاء النشيد الوطنى أثناء الطابور المدرسى، والتأكيد على تنفيذ أحكام القرار الوزارى الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسى، وتسجيل الغياب إلكترونيا ومتابعة التزام المدارس بتنفيذه، وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب، وتفعيل دور الإخصائى النفسى والإخصائى الاجتماعى بالمدرسة، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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وشددت الوزارة على تفعيل الرقابة المستمرة للمدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته تلك الضوابط، والالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالمسيحيين.

ووجهت بتفعيل خطط الزيارات الميدانية في هذا الصدد، وكذا سرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى ومتابعة نظافتها من الداخل، والتواصل والتنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإجلاء الباعة الجائلين وإزالة القمامة من أمام المدارس.

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية للعمل على توفير نظام تعليمى متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

وأشار الكتاب الدورى إلى اتخاذ عدة إجراءات تختص بشؤون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وحظر الكتاب الدورى استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، والتنبيه على مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكل مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية، وعقد لقاءات شهرية على مدار التيرم بحضور مديرى المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم.

وتضمن «الكتاب» التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، وأكد الكتاب الدورى تفعيل دور بنك المعرفة، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة.