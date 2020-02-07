شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 10 أحزاب يناقشون «الإدارة المحلية» ويطالبون بفرص متكافئة للقوائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق ممثلو 10 أحزاب سياسية على ضرورة التأنى في إصدار قانون المحليات حتى يخرج بشكل توافقى يُرضى جميع الأطراف، من خلال إعداده وصياغته بما ينظم العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية التفريق بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات.

وأكدت الأحزاب- التي حضرت اجتماعًا دعا له ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية لمناقشة القانون، أمس الأول- ضرورة وضع جدول أعمال للحوار المجتمعى الحالى حول المحليات بتحديد جدول أعمال لكل جلسة، ووضع مهلة للقوى الحزبية لإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل. وطالبوا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعى الحالى، نظرًا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط لكن بالدولة بأكملها، مشددين على أنه ليس كل الأحزاب لديها فرصة متكافئة لعمل قائمة تخوض بها انتخابات المحليات.

وقال أشرف رشاد، رئيس «مستقبل وطن»: «نحن من غير محليات منذ 2011، ولا مانع أن نتأخر في إصدار هذا القانون فترة أخرى حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم، لأن هناك عوارًا من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء التنفيذ.. وهناك قوانين صدرت خلال الفترة الماضية وبها عوار وندمنا بعد ذلك عليها»، لافتًا إلى أن الحزب حريص على أن تكون غالبية الأحزاب لديها فرصة متكافئة لعمل قائمة تخوض بها انتخابات المحليات، لأن الدولة عانت كثيرًا من خوض المستقلين، مستدركًا: «هى كلمة مزعجة في العالم السياسى والحزبى».

وأضاف «رشاد» أن «مستقبل وطن» قادر على خوض الانتخابات المحلية في أي وقت، متسائلًا: «لكن.. هل كل الأحزاب قادرة على فعل ذلك الآن وخوضها بشكل كامل؟.. لذا يجب أن نأخذ وقتنا في أثناء الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضى الجميع».

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وأشار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلى أن قانون المحليات من أهم القوانين للمجتمع بأكمله، وحذر من العجلة في إصداره بشكل انفعالى: «يجب علينا التأنى حتى يخرج بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف.. لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات حتى نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية»، لافتًا إلى أن الدعوة للحوار جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطى، إذ سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، خاصة أن المجلس لديه تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظم حوارا مجتمعيا حول التعديلات الدستورية.

وطالب «أبوشقة»، بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعى الحالى حول المحليات، وتحديد جدول أعمال لكل جلسة، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، إلى جانب مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعى الحالى، نظرًا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط؛ لكن يتعلق بمصر بأكملها، مشددًا على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث، على أن يبنى عليه في أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن، واللجوء للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسى، ثم تحديد الوسيلة والقواعد.

وأوضح أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع القانون حتى لا يحدث أي صدام سياسى تحت القبة، وحتى لا يخرج بعوار قانونى أو دستورى، وأن يكون متسقًا مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتى يتم تفادى المعارك التي من الممكن أن تعطّل صدوره، مردفًا: «الإدارة المحلية.. قانون مصر مستنياه من عام 79، علشان كده كل الناس لازم تشارك معانا، وأنا بقول بصراحة هناك قناعات مختلفة لدى الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ننظره الآن.. والجلسة المقبلة في الحوار المجتمعى ستكون مخصصة للنقابات».

وتساءل محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين: «ما الفارق بين القانون المطروح في الحوار المجتمعى مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود في البرلمان؟.. وما الداعى للحوار رغم رفض الأغلبية البرلمانية وموافقة المعارضة، رغم تحفظاتها على إكمال مؤسسات الدولة، وفى نفس الوقت ثمنت الأغلبية جهود لجنة الإدارة المحلية في إصدار القانون؟».. قائلًا: إن الإطالة في إصدار القانون ليس لها معنى، ولا يجب التحرك دائمًا في الدوائر المفرغة، خاصة أن مبدأ الرقابة في القانون إنجاز، لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعة، بجانب تعريف واضح للعمال والفلاحين، مشيدًا في الوقت ذاته بوجود اللامركزية في القانون.

واستعرض موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، رؤية حزبه لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي رفضه البرلمان وعيوبه ونقاط ضعفه وكيفية تصويبه، وأهمها إجهاض حق الرقابة للنواب المحليين الذي نص عليه الدستور بدلًا من محاولة تنظيمه.