شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعت»: المصرية للاتصالات «مش للبيع».. واستخراج رخصة المرور من «البريد» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالشات وتكنولوجيا المعلومات، عدم وجود أي اتجاه لبيع الشركة المصرية للاتصالات، وقال خلال لقائه مجموعة من العاملين بالشركة، أثناء افتتاح سنترال المنصورة بالدقهلية بعد تطويره: «المصرية للاتصالات مش للبيع»، لافتا إلى أن الشركة تدرس كل البدائل المطروحة والفرص في صفقة فودافون.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة عليها وفقًا لحقوق «المصرية للاتصالات» باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة، وذلك تعليقًا على صفقة البيع المحتمل لحصة «فودافون العالمية» في «فودافون مصر» لشركة الاتصالات السعودية «STC».

وتفقد طلعت، خلال الجولة، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من نواب البرلمان، أعمال إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجى بجامعة المنصورة، وهو واحد من 6 مجمعات تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائها في جامعات المنصورة، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، أسوان، ومن المقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجارى، بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وزار الوزير موقعين لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات لتفقد أعمال البينة التحتية التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بربط 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك في مدة تصل إلى 36 شهرا.

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وخلال زيارته للمنصورة افتتح طلعت مكتبى بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين، مثل سداد مخالفات المرور والحصول على شهادة براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومى وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

وأكد الوزير أنه تتم حاليا إعادة صياغة المكاتب البريدية وتطويرها، بحيث تقدم جميع الخدمات إلكترونيا، معلنا «ميكنة كل الخدمات للمواطنين».

واستمع الوزير لبعض السيدات كبار السن من المترددات على المكتب، حول الخدمات البريدية المقدمة بالمكتب بعد تطويره، وعبرن عن سعادتهن بالخدمات المقدمة، وأكد أحد المواطنين أنه لم يستغرق سوى 5 دقائق فقط لتلقى الخدمة.

وطالب الوزير موظفى المركز بضرورة الاهتمام بالعملاء قائلا: «إنتم موجودين هنا علشان راحة العميل وحل مشاكله فلازم تستوعبوهم وتذللوا أي عقبات»، مؤكدا تطوير البنية التحتية للاتصالات بجميع مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بما يتناسب مع السرعة المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمى في كافة المحافظات. وتفقد الوزير مع محافظ الدقهلية مشروع العلاج عن بٌعد داخل مستشفى الباطنة التخصصى الجامعى، والذى يهدف إلى ربط الوحدات الصحية في الأماكن البعيدة والفقيرة بالمستشفيات الجامعية الكبرى، لكى يتمكن مواطنو هذه المناطق من تلقى العلاج على أيدى كبار الأطباء والاستشاريين المتخصصين في هذه المستشفيات دون الحاجة إلى انتقال المريض ذاتياً إلى المستشفى.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التعاون والدعم الكامل لمشروع التحول الرقمى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين والتعاون التام بين جميع مؤسسات الدولة.