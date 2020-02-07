شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتابع إغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، لمناقشة الموقف البيئى للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بالمحافظات الثلاث، وذلك بمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسى هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلى عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت الوزيرة أن هدف الاجتماع الوقوف على ما تم تنفيذه من الخطوات المتفق عليها فيما يخص إغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة في التخطيط الاستراتيجى والرصد والرقابة في المنظومة الجديدة للمخلفات، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

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وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية، سواء بالإغلاق الآمن وتحويلها إلى مناطق خدمية أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها.

وشهد الاجتماع عرض الموقف البيئى الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملى وشبرامنت وأبوزعبل، ومراجعة الدراسات التي يتم إعدادها لتأهيل مقالب القطامية والسلام والعاشر من رمضان، بجانب استعراض خطوات الإعداد لتجهيز موقعى «الصف» و«الكريمات» والتأكد من تجهيزهما للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها.

واستعرض المحافظون، خلال الاجتماع، التحديات والعوائق التي تواجه محافظاتهم فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية.