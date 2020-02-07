"الوطنية للانتخابات" تنشر ضوابط ساعة الراحة بتكميلية النواب بالجيزة وملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الخميس، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة، ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.

ونص القرار، على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساء حتى الرابعة مساء، ولرئيس اللجنة الفرعية تعديل الفترة وفقًا لظروف سير العملية الانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين، وتحقيق راحتهم وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.