"المصري للشئون السياحية" يعلن إعداد مشروع لـ"رقمنة السياحة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قرر المجلس المصري للشئون السياحية، تشكيل مجموعة عمل لإعداد مشروع متكامل لـ"رقمنة السياحة المصرية"، على أن تبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، بعد وضع خطة عمل لدراسة الموضوع من كافة جوانبه ، ليكون باكورة نشاط المجلس.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المجلس اليوم الخميس، بحضور 30 من الخبراء السياحيين، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تمس صميم صناعة السياحة، وتنظيم ورش عمل لدراستها للخروج بنتائج وتوصيات توضع تحت تصرف المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن للنظر في تفعيلها على أرض الواقع.

واستعرض الاجتماع، أهم الموضوعات التى تتعلق بصناعة السياحة المصرية وسبل النهوض بها والتي تمثل عصب الإقتصاد المصري بصفة عامة، في مقدمتها تباع الأساليب الحديثة فى التسويق السياحي ودور مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج في دراسة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد الاجتماع، أهمية الاهتمام بالسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، والسياحة الثقافية والأثرية، مع تطوير منطقه الوادي المقدس ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت.

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ودعا لتطبيق فكرة التجربة السياحية وأهميتها لكشف الكثير من القصور والعوار الذى قد يحيط ببرنامج الزيارة للسائحين ،والعمل على تداركه وتصحيحه بما يؤدى ويسهم فى تكرارية الزيارة للوافدين ، مع أهمية وضرورة رفع الوعى السياحى والمجتمعى بأهمية صناعة السياحة للنهوض بالإقتصاد المصرى .

وطالب الاجتماع، الإستفادة والإستعانة بالدراسات السياحية السابقة سواء التي تم إعداها من خلال وزارة السياحة أو الجهات المعنية الأخرى مثل الهيئات والكليات والمعاهد السياحية والمراكز الإستشارية والبحثية، والبناء على مخرجات ونتائج هذه الدراسات وتحديثها والعمل على إيجاد آليات حقيقية لتطويرها وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بدلاً من إعدادها من جديد، مما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار الاجتماع، إلى ضرورة تطبيق نظام التأشيرة الالكترونية e-visa، على جميع الجنسيات وتعميمها على كافة بعثات جمهورية مصر العربية بالخارج، لما لها من أثر كبير على تنمية صناعة السياحة المصرية، ولتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.

وأكد الاجتماع، أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين قطاع السياحة والطيران المدني والآثار لكونهم يمثلو أضلاع المثلث السياحي، من أجل تنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر، أن أهداف وطموحات المجلس المصري للشئون السياحية، تأتي لخدمة صناعة السياحة المصرية بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنيه بالدولة.