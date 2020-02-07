مصر | هددها بفضحها وقتلها.. النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هددها بفضحها وقتلها.. النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة في عقدها الرابع من العمر، بملابسها الداخلية بمنطقة ٦ أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجثة لسيدة أربعينية العمر، أقامت علاقة غير شرعية مع "سائق" في عقده الثالث من العمر، وفي يوم الواقعة قابلها في سياراته بالمنطقة الصحراوية، لإقامة العلاقة وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية، على إثرها هددها بفضح أمرها، فيما قامت بضربه حتى أثارت غضبه، وقام بكتم أنفسها والتخلص منها على الفور.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالى وراود الطريق بمدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة ترتدي ملابس داخلية ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب وبعد مرور عدة ساعات توصلت القوات إلى أن الجثة لسيدة أربعينة مقيمة بمنطقة أخرى ومتغيبة عن منزلها منذ أيام.

وتمكنت القوات الأمنية، تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير المباحث، من ضبط المتهم.

وبدأت القوات تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بفحص علاقتها واتصالاتها وتبين أنها متعددة العلاقات وأنها على علاقة بالمتهم منذ فترة.

