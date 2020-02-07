مصر | قتلها عشيقها.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلها عشيقها.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بالطريق، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر وتبين أن عشيقها وراء قتلها، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا، من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، الجمعة الماضية، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ولا يوجد أي إصابات بجسدها.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، فريقا لكشف ملابسات الجريمة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية المجني عليها وتبين أن عشيقها وراء قتلها.

وتمكنت القوات من القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.