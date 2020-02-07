أخبار مصر | التعليم تستعد لحملة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب الابتدائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تستعد لحملة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب الابتدائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشوراً على المديريات التعليمية طالبتهم فيه بمتابعة المدارس لتطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والاستعداد لبدء اجراءات المسح الطبي لحملة الكشف على الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة) وبناء على الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده مع مسئولى وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وذلك للبدء فى اجراءات المسح الطبي لحملة الكشف على الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من مرحلة التعليم بجميع مدارس الجمهورية تقرر عقد إجتماع فيديو كونفرانس يوم الأثنين الموافق 10 فبراير الساعة الواحدة ظهرًا للتعريف بإجراءات المسح الطبي وذلك بمشاركة مسئولى الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى.