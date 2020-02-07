شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: فصل الطالب المعتدي على أستاذ التجارة نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس كلية التجارة جامعة الإسكندرية بجلسته الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، السلوك الإجرامى وغير الأخلاقى المرفوض من أحد الطلاب بالتعدى على عضو هيئة التدريس بالكلية، ويؤكد المجلس في بيانه أن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقى من أحد الطلاب لا يمثل المجتمع الطلابى بالكلية والجامعة، كما يؤكد المجلس التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءًا من اليوم الأول في الفصل الدراسى الثانى.

وأعرب المجلس -في بيان- عن احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية في التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية ويشكر المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية جميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى في مواجهة هذه الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم في زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة، ويهيب المجلس من وسائل الإعلام التعامل مع هذه الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرًا لحساسية هذا الأمر في المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.

وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كان على تواصل مستمر خلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجه بالآتي: «اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل مع عضو هيئة التدريس الذي تعرض للاعتداء للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل في تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية».