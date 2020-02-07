شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة بالإسكندرية» يستعرض نشاط «لأني رجل» للمساواة بين الجنسين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الخميس، الاجتماع التشاوري بمقر الفرع لاستعراض نشاط حملة «لأني رجل» بمشاركة 10 من الشباب المتطوع، وحضور مجموعة من أعضاء الفرع ومنسقي الحملة من الأمانة العامة والفرع.

وخلال الاجتماع، ذكرت مقررة الفرع نبذة مختصرة عن الحملة ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال أعوام 2017 و2018 و2019.

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وأكدت أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيمانًا بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.

وأشارت إلى رسائل الحملة التي تتمثل في 8 موضوعات، تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ومعاملة الزميلات في العمل باحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال.

وتضمن الاجتماع عرض الشاب الذي تلقى التدريب على رسائل الحملة بالقاهرة أهداف الحملة ومهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال بمختلف الأعمار.

وفي نهاية الاجتماع، عرضت مقررة الفرع خطة أيام الحملة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشمل لقاءات فردية وفعاليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامة.