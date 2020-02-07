شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: «عبد الغفار» وجه بتوقيع أقصى عقوبة في «تعدي طالب بطبنجة على أستاذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه باتخاذ إجراءات تأديبية ضد طالب كلية التجارة الذي تعدى على أستاذ بالكلية بطبنجة وأصابه بإصابات بالغة.

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وأضاف «جابر» في تصريحات لـ«المصري اليوم» «إن وزير التعليم وجه بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذي تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل في تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية».

كان قد عقد مجلس كلية التجارة جلسة طارئة بخصوص الواقعة، وأكد أن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقى من أحد الطلاب لايمثل المجتمع الطلابى بالكلية والجامعة كما أكد التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءًا من اليوم الأول في الفصل الدراسى الثانى، كما أكد احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية في التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية.

ووجه المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى في مواجهة هذة الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم في زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة ويهيب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذة الواقعة بمهنية وحرص شديد نظراً لحساسية هذا الأمر في المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.