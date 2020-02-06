شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فضل يطالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، بإلغاء قانون ازدراء الأديان، لأنه يهدد حرية الرأي وأي شخص يمتلك رأيًا لا يتفق مع العقيدة الشائعة مع العوام يمكن أن يتم سجنه في اليوم الثاني.
وتابع فضل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ليس من حق أي إنسان اتهام آخر بالكفر، وهي تعتبر بمثابة التحريض على الكفر.
وكشف أنه يجب أن نرى ما اتبعته الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان من خطوات في العلوم الأخيرة بتفسير الدين وتيسير أموره على اتباعها.
وقال إنه لا يتوقع من المؤسسات الدينية كثيرا من التشديد أو التغييرات الكبيرة كون وظيفتها الأساسية المحافظة على الأديان.
وأضاف أنه يتوقع من المؤسسات العلمية والفكرية والإعلامية أن تقوم بالأدوار التنويرية.
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