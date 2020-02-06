شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالخرطوم يلتقي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية السودان الشقيقة، عمر قمر الدين، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقدّم السفير المصري التهنئة لوزير الدولة السوداني على توليه لمهام منصبه مؤخرًا، مؤكدًا وقوف مصر بشكل تام بجوار السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها حالياً، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء في السودان في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالنفع على الشعب السوداني الشقيق.

وأشار «عيسى» في تصريحاته إلى قيامه خلال اللقاء باستعراض آخر المستجدات المتعلقة ببدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بطاقة 50 ميجاوات، والإعداد الجاري لإيفاد قوافل طبية مصرية إلى السودان في شتى التخصصات تلبيةً لاحتياجات عدد من المناطق داخل العاصمة السودانية وخارجها. كما تناول مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، علاوةً على متابعة المنح الدراسية والدورات التدريبية المتخصصة التي يستفيد منها الجانب السوداني سنوياً.