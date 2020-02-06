شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: نناقش مع سفراء الدول الأوروبية العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقِد بمقر وزارة الخارجية، الخميس، اجتماع موسع لسفراء كافة الدول الأوروبية بالقاهرة برئاسة السفير د. بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وبمشاركة السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير محمد أبوبكر، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة ليبيا.

وتناول الاجتماع سبل دفع وتطوير أوجه العلاقات بين مصر والدول الأوروبية في مختلف المجالات، سواء من خلال الأطر الثنائية أو التنسيق والتعاون القائمين بين مصر والتجمعات السياسية المختلفة مثل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، والاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مصر، أو في إطار المشاورات المنتظمة التي تجريها مصر مع بعض التجمعات الأوروبية مثل تجمع دول فيشجراد.

وقد أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية تطلع الجانب المصري لمزيد من التطوير لعلاقة المشاركة القائمة بين مصر والدول الأوروبية على أساس من الثقة والاحترام للمصالح المتبادلة ولتحقيق المكاسب للجميع.

كما تناول الجانب المصري سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية بين مصر والدول الأوروبية، فضلاً عن دفع الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين والاستفادة من الترتيبات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول العربية والأفريقية، وأهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واستعرض الجانب المصري المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المشروعات الوطنية الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في مختلف القطاعات، ومنها رفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة.

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وأكد الجانب المصري كذلك أهمية العمل على تعزيز حركة السياحة الأوروبية إلى مصر بالنظر لمناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر.

كما أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أهمية دفع التعاون بين مصر والدول الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتحول الرقمي، والتنقل الذكي.

في سياق متصل، طرح مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في أعقاب إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تهدف لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء.

كما استعرض مساعدا وزير الخارجية للشؤون العربية، ومدير إدارة ليبيا، رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية للأزمتين بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتان.

وأكد الجانب المصري أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، استعرض مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية آخر تطورات إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المُشكلة برئاسة وزير الخارجية وبعضوية ممثلين عن مختلف الجهات المصرية، وما تختص به اللجنة من العمل على وضع استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان، وصياغة رؤية مصرية موحدة في هذا الإطار أمام المحافل الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط تعزيز حقوق الإنسان وتمسك مصر بتنفيذ التزاماتها الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار سلسلة الاجتماعات بين الجانبين وعقد اجتماع قادم في الفترة المقبلة.