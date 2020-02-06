شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثي بجامعة الإسكندرية ينجح في استنباط سلالة أرانب جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق بحثى بقسم إنتاج الدواجن في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في استنباط سلالة أرانب جديدة تتميز بمعدل تحويل عالٍ عند عمر التسويق ومناعة كبيرة وتحقق إنتاجية أعلى من دول كثيرة عالميًا.

وقال الدكتور أحمد عبدالهادي، أستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن، عضو الفريق البحثى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القسم تلقى بنهاية عام 1998 نحو 64 أرنبًا (48 إنثى و16 ذكرًا) لخط الأرانب (v) تتراوح أعمارهم بين 42 و49 يوما مقدمة من جامعة Politecnica de Valencia فالنسيا بإسبانيا، بدعم من الدكتور باسيلجا، أستاذ تربية الحيوان وعلم الوراثة، من خلال برنامج مشروع تعاون علمي بين قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة وقسم الإنتاج الحيواني بفالنسيا، إسبانيا، حيث تم إكثار قطيع V والمنتخب على أساس حجم البطن وقدرة الأم على إنتاج اللبن ورعاية الخلفات بهذا الخط وتمت تربيته في مصر طبقاً لنفس النظام الذي يتم في فالنسيا وكان معدل أداء الإنتاج يتفوق على السلالات الأخرى كالنيوزيلاندى وكاليفورنيا والشنشيلا والأرانب البلدية.

وأضاف مساعد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لمركز التدريب المهني: «بدأنا كفريق بحثى عمل خطة انتخاب لإكثار الأرانب لخط V الإسباني والتى تعتبر سلالة محلية من خلال تزاوج أمهات إسبانية» خط V الإسباني «والتى تعتبر خطا أمويا مع آباء» بلاك بلدى «واستنبطنا سلالة تسمى» خط الإسكندرية Alexandria line كخط أبوى واستغرقت 9 سنوات للحفاظ على مواصفات الإنتاجية لها، مشيرا إلى أن اختيار الأمهات الإسبانية لزيادة الإنتاجية والآباء بلدى أسود مصرى للقدرة على تحمل الظروف البيئية والمناخية المصرية، فضلا عن تميزه بارتفاع مستوى المناعة ومقاومة الأمراض.

وتابع: «أجرينا نحو 20 رسالة ماجستير ودكتوراه و20 بحثا علميا على عدد من السلالات من بينها سلالة «إسكندرية في لاين» ونجحنا في تثبيت السلالة وأن تصل إلى درجة نقاء وراثي عالٍ ويظهر بها 5 درجات ألوان شعر مختلفة ما بين البني والأسود وتتميز الأرانب بوحدة الأرنب بالقسم أنها تمتلك سلالتين على درجة عالية من النقاء وخالية من مرض الجرب وذات مناعة عالية.

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ولفت إلى أن السلالة الجديدة «خط إسكندرية» تتميز بمعدل التحويل العالى عند عمر التسويق ويحقق وزنًا بعد عمر الفطام خلال الفترة من عمر 28 يومًا حتى 63 يومًا أي حوالى 5 أسابيع يقترب من 1200 جرام، ما يعنى الحصول على نتائج ممتازة بعد هذا العمر الذي يصل الوزن الإجمالى عند التسويق 1800 جرام.

وأشار إلى أن قسم الدواجن وما يمتلكه من سلالات نقية وخطط بحثية في مجال التربية والتغذية والفسيولوجى والرعاية يعد المركز المتفرد على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الكلية قدمت أوراقًا ومستندات لمكتب تسجيل براءات الاختراع للحصول على حق الملكية الفكرية للسلالة وتسجيلها.

وقال «عبدالهادى» إن البحث شارك فيه كل من الدكتور علاء الرفا رئيس مجلس القسم الحالى رئيساً والدكتور فريد نصيف الأستاذ المتفرغ بالقسم والدكتور أحمد محمد عبدالهادى والدكتور أحمد حسن الأستاذ المساعد بالقسم والدكتور عاصم صفوت المدرس بالقسم والدكتور كريم الصبروت المدرس بالقسم وغادة محمد عبداللطيف مدرس مساعد بذات القسم.

بدوره قال الدكتور صبحى سلام، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، إن قسم إنتاج الدواجن يمتلك فريق عمل مميزًا من أعضاء هيئة التدريس يعمل في نشاط الأرانب وذلك باتباع برنامج تربية لتحسين إنتاج سلالات الأرانب الموجودة بالقسم وهى سلالات V.line وAlexandria line بهدف الحصول على أعلى معدل إنتاج والحفاظ على نقاء السلالة وأن يكون مركز مميز لسلالات الأرانب بمصر والشرق الأوسط وبالتالى تم إنشاء خطوط متخصصة من خلال عمليات الانتخاب التي تتم باختيار الأمهات لصفة حجم البطن (عدد المواليد عند الميلاد) وإنتاج اللبن واختيار الآباء عن طريق تحقيق المتوسط اليومى لوزن الجسم المكتسب وذلك خلال فترة التسمين.

وأوضح «سلام» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الكلية تقوم حاليا بتقديم الدعم الفنى الشامل والعلمى لشباب رجال الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المشورة العلمية والفنية والبحثية للراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على أن يقوم هو بالمرحلة اللاحقة وهى البحث عن مصادر التمويل وذلك في إطار التعاون بين كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة من خلال دورات تدريبية بدأت أمس لتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لتوجهات الدولة.

فريق بحثى بقسم إنتاج الدواجن فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ينجح فى استنباط سلالة أرانب جديدة تتميز بمعدل تحويل عالى عند التسويق ومقاومة للأمراض

فريق بحثى بقسم إنتاج الدواجن فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ينجح فى استنباط سلالة أرانب جديدة تتميز بمعدل تحويل عالى عند التسويق ومقاومة للأمراض