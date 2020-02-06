شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي لمرددي انتشار كورونا في مصر: «هو حضرتك مسؤول عن المرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، ما يُثار حول وجود حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا في مصر، ساخرًا من هؤلاء المُرددين قائلًا: «اللي بيتكلم عن الموضوع ده وبيقول في حالات اشتباه، هو حضرتك مسؤول في الدولة وخايفين منك، ولا حضرتك مسؤول عن انتشار المرض».

وقال «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، إنه منذ الأسبوع الماضي حتى هذا الأسبوع توفي 500 فرد مُصاب بالكورونا، والذي انتقل من العديد من المدن الصينية، لدول في شرق أسيا أوروبا وأستراليا، معقبًا: «الحمد لله ربنا حمى مصر ومفيهاش كورونا.. وربنا يحفظ بلدنا وأهالينا من كل سوء».

وطالب مقدم البرنامج المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بعدم التقبيل لأن الفيروس ينتقل بالرزاز، أو استخدام أدوات المصاب وغيرها من التعليمات.