بدء تثبيت المسلة.. 11 صورة ترصد آخر مستجدات أعمال تطوير ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اقتربت محافظة القاهرة من إنهاء أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير والتي تستهدف رفع كفاءة الميدان بالكامل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك، مجموعة من الصور التي ترصد ىخر تطورات الأعمال الجارية بالميدان في مختلف مناطقه الـ6 التي تم تقسيمه وفقًا لها ضمن المخطط.

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وأظهرت الصور الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية وسط الميدان والمخصصة وبدء تثبيت أجزاء من مسلة رمسيس الثاني، إلى جانب تطوير مختلف جوانب الميدان ورفع كفاءته.

وتشمل أعمال التطوير للميدان نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى التحرير، إضافة إلى تثبيت مسلة الملك رمسيس الثاني على القاعدة الخرسانية الضخمة، حيث يبلغ ارتفاع المسلة نحو 19 مترًا فيما يبلغ وزن القاعدة الخرسانية نحو 600 طن، ومن المقرر وضع الكباش الأربعة بجانب المسلة في 4 اتجاهات مختلفة، في رمزية لحمايتها.

وجرى تقسيم الميدان إلى 6 مناطق هي: صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير وتنفيذ 9 كمرات بطول 16م وارتفاع 2.30م ومشايات مكونة من بلاطات خرسانية وعلى جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وإنشاء أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.