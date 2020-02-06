الأوقاف: وفود من 63 دولة يشاركون في المسابقة العالمية للقرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم، التي تنطلق فعالياتها السبت المقبل، حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الخميس، أن عدد المشاركين في المسابقة وصل 85 متسابقا من 63 دولة، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة 30، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها أعدت برنامجا خاصا لزيارة بعض المعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بالقاهرة.

ولفتت إلى أن سيشارك نخبة من المشاركين في المسابقة في زيارة محافظة الوادي الجديد، بمناسبة افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد المطار بمدينة الخارجة، والدورة التدريبية المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، لمعلمي التربية الدينية بالمحافظة، صباح الأحد المقبل.​