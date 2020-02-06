انخفاض 6 درجات.. تفاصيل طقس الجمعة وتحذيرات للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بين 5 إلى 6 درجات مئوية .

وأوضحت "شاكر" في تصريحات لمصراوي، أن طقس الجمعة بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، مشيرة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري والقاهرة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أن حركة الملاحة البحرية مضطربة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع الأمواج تصل إلى 4 أمتار على البحر المتوسط.

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وقالت وكيل الاستشعار عن بعد، إن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 16-17 درجة مئوية، وعلى القاهرة والوجه البحري بين 16-17 درجة، وعلى شمال الصعيد 18 درجة.

ونصحت شاكر، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار، والابتعاد عن ممارسة الملاحة البحرية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعلى مرضى الصدر والحساسية والحبوب الأنفية الابتعاد عن المناطق المثار فيها الرمال والأتربة.

وحذرت المواطنين من السرعات الزائدة في ظل نشاط الرياح التي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية، والقيادة بهدوء أثناء الأمطار الرمال والأتربة المثارة، فضلا عن الابتعاد عن أماكن اللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.