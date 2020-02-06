"العناني" يصدر قرارا بتكليف "نادر الشاعر" أمينا عاما لصندوق السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف نادر الشاعر، بأعمال أمين عام صندوق السياحة، خلفا لـ"ياسر فاروق" الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار بالقيام بمهام منصبه كأمين عام الصندوق.
وبحسب بيان اليوم، كان الشاعر يشغل منصب مدير عام للشئون الادارية بهيئة التنمية السياحية، وتدرج بالوظائف الإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة.
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