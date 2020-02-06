أخبار مصر | بعد حظر ارتدائه في الجامعات.. هل ستمنع المدارس النقاب؟ مصادر بالتعليم توضح

، بدأ سؤال يطرح نفسه بين المعلمات داخل المدارس، هل ستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بحظر النقاب داخل المدارس؟.

كشفت مصادر بوزارة التعليم إلى "الخليج 365" أنه لا يوجد داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى الآن أى مناقشات خاصة بهذا الأمر، أو منع المعلمات المنتقبات من دخول المدارس، مشيرة إلى أن المعلمات يمارسن عملهم بشكل طبيعى حتى الآن، بينما يوجد عدد قليل من المدارس تمنع المعلمة من دخول الفصل بالنقاب.



وأشارت المصادر إلى أنه فى مدارس الصعيد تدخل المعلمة المدرسة بالنقاب ولكن عند دخولها الفصل تخلع النقاب وتغلق باب الفصل، بينما فى المدارس المصرية اليابانية ممنوع التواجد داخل محيط المدرسة بالنقاب، قائلين: "المعلمة بتخلع النقاب أول ما تعدى من بوابة المدرسة".



وأضافت المصادر أنه يوجد إتجاه من لجنة التعليم بالبرلمان لمخاطبة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ هذا القرار على المدارس أسوة ببعض الجامعات، موضحين أن بعض نواب البرلمان وعلى رأسهم الدكتورة ماجدة نصر سوف يقدمون لوزير التربية والتعليم طلب بذلك الأمر الاسبوع المقبل.

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وبالتواصل مع الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان ذكرت أنها بالفعل تستعد لمخاطبة وزير التربية والتعليم للعمل على منع النقاب بالمدارس أسوة ببعض الجامعات، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بهذا الطلب للوزير الأسبوع المقبل حتى يتم تنفيذه فى جميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية.



وأضافت ماجدة نصر إلى "الخليج 365"، أن حجب وجه المعلمة عن التلاميذ يتنافي مع العملية التعليمية ويكون عائق فى التفاعل بين المعلمة والتلاميذ قائلة فى نهاية تصريحاتها: "لازم الطالب يكون شايف وشها علشان يقدر يتفاعل معاها".



وكانت جامعة القاهرة أول من قامت بتطبيق هذا القرار حيث قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا بحظر التدريس بالنقاب، كان نتيجة نقاشات والرجوع إلى ثوابت قانونية وهو حكم نهائي غير قابل للطعن، مشيرا إلى أنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى ستتم متابعة تنفيذ الحكم القضائي وسيتم منع التدريس بالنقاب نهائيا داخل الجامعة، حيث سيتم السماح فقط بالتنقل بالنقاب داخل الجامعة ولكن لن يتم التدريس به، بهدف تحقيق التواصل المباشر بين الأستاذ والطلاب.

