أخبار مصر | التعليم تحظر تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تحظر تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بمديرى المديريات التعليمية، اليوم الخميس، وذلك لبحث الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني والمقرر بدايته يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير.

وشدد الدكتور رضا حجازى على جميع مديرى المديريات التعليمية بضرورة التعامل مع أولياء الأمور بشكل جيد، وعدم تحصيل أى مبالغ مالية منهم تحت أى مسمي، مؤكد على حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.

كما أكد حجازى خلال إجتماعه مع مديري المديريات، حظر استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للدروس الخصوصية، مشددًا على ضرورة تحية العلم المصري أثناء طابور الصباح، فضلًا عن تسجيل الغياب أول بأول.

