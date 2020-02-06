أخبار مصر | الوفد: مبادرة لم الشمل لقت قبول جميع أعضاء الحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: مبادرة لم الشمل لقت قبول جميع أعضاء الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط، بمبادرة لم الشمل ووحدة الصف، التي أعلن عنها المستشار بهاء الدين أبو شقة، عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لافتا إلى أن المبادرة لقت استحسان وقبول جموع الوفديين.

وأضاف "الجندي" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة يضرب به المثل كل يوم على كل الأصعدة سواء كانت الإنسانية أو السياسية أو الوطنية خاصة بعد انتخابات المكتب التنفيذي للحزب التي أكدت على أن حزب الوفد على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأفضل للوطن.

وأوضح "الجندي" أن مباردة رئيس الوفد لم الشمل تهدف إلى وحدة الصف وفتح صفحة جديدة طبقا للائحة الداخلية للحزب، خاصة أن بيت الأمة سوف يظل مفتوح للجميع.