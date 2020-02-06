أخبار مصر | العناني يصدر قرارًا بتكليف أمين عام جديد لصندوق السياحة بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يصدر قرارًا بتكليف أمين عام جديد لصندوق السياحة بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف نادر الشاعر، بأعمال أمين عام صندوق السياحة، خلفًا لياسر فاروق الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار بالقيام بمهام منصبه كأمين عام الصندوق.

وكان الشاعر يشغل منصب مدير عام للشئون الإدارية بهيئة التنمية السياحية، وتدرج بالوظائف الإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة.