أخبار مصر | التجمع: نعمل على ملفات "تمكين الشباب وإعداد كوادر نسائية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجمع: نعمل على ملفات "تمكين الشباب وإعداد كوادر نسائية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالناصر قنديل، المتحدث باسم حزب التجمع والأمين العام المساعد، إن هناك عدد من الملفات الداخلية التي يعمل عليها الحزب في الوقت الحالي، والتي من أبرزها ملف "تمكين الشباب" مشيرًا أن الحزب يولي اهتماما كبيرًا بهذا الملف خاصة وان الحزب يعتبر أن المؤتمر العام الجديد للحزب بمثابة مؤتمر انتقالي ما بين شكل القيادة الحالي من الآباء والمؤسسين والقيادات التاريخية للحزب تمهيدًا لنقل القيادة إلي جيل أكثر شباب من أبناء الحزب الجُدد.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن إعداد كوادر نسائية ذات كفاءة وقدرة علي التمثيل الحقيقي للمرأة في الانتخابات القادمة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات ثاني أهم الملفات التي يوليها الحزب اهتماما كبيرًا، مؤكدًا ان الحزب ينظم عددا من الدورات التدريبية والتثقيفية في جميع المحافظات لإعداد كوادر قادرة علي خوض الانتخابات الاستحقاقية الثلاثة المنتظرة خلال العام الجاري.

وأوضح قنديل أن الحزب يتبني مشروع لإعادة تثقيف وتدريب جميع عضويات المؤتمر العام للحزب علي عدد من القضايا التنظيمية والسياسية.

