مصر | حبس مدير شبكة يقين الإخبارية بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مدير شبكة يقين الإخبارية بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس مدير شبكة يقين الإخبارية، يحيى خلف الله محمد علي، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية إتهامه بنشر معلومات وأخبار كاذبة ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية رقم 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور، إن "خلف الله" قام بالإنضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقررت النيابة إرسال الأحراز المرسلة من جانب قطاع الأمن الوطني لفحصها بمعرفة قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية.

يذكر أن يحي خلف الله قد سبق القبض عليه عامي (2014،2015) علي ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما.