مصر | حبس سيدة بتهمة ممارسة الدعارة في الدقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدة بتهمة ممارسة الدعارة في الدقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقى، بشمال الجيزة، بحبس سيدة في عقدها الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات المشهورة بمنطقة المهندسين وممارسة الدعارة والجنس.

وكانت النيابة باشرت التحقيق في واقعة سقوط سيدة لممارستها الدعارة والجنس، واستقطاب الزبائن وخاصة مواطنى الخليج، إذ تبين أنها تتواصل مع الزبائن عن طريق إحدى الكافيهات، وتتفق على مقابلتهم، ثم تتفق على المبلغ المراد تحصيله وهو ٤٠٠٠ جنيه في الساعة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة تمارس الدعارة تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، حيث قامت باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات المشهورة وخاصة القادمين من الخليج وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الجنسية.