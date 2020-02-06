مصر | السجن 15 عامًا لسائق حاول قتل سائق آخر بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 15 عامًا لسائق حاول قتل سائق آخر بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، بالسجن 15 عامًا، علي سائق حاول قتل سائق أخر بمديمة نصر.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى محمد أحمد مجلي، نقيب ومعاون مباحث قسم أول مدينة نصر، بوجود سائق مصاب بطلق ناري في رأسه، وبالانتقال إلى محل البلاغ المذكور، تبين أن المجني عليه"ع.س.ع" سائق مقيم بعزبة الهجانة، مصاب بطلق ناري في الرأس، وبعمل التحريات، وبالاستماع إلى الشهود، تبين أن وراء الواقعة "ع.أ.س" سائق، وأن الجاني قد باغت المجني عليه وهو راكب سيارته، ووجه نحو رأسه سلاح ناري "بندقية خرطوش" لقتله، ولكن لم تؤدي الاصابة الي الموت.

وبعمل المحضر وبالبحث، تم القبض على المجني عليه، وأقر بارتكابه للواقعة، بسبب خلافات بينهما، وأحالته النيابة إلى دار القضاء، التي حكمت بدورها عليه بالسجن 15 عامًا، لمحاولته الشروع في قتل شخص.