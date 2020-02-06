شكرا لقرائتكم خبر عن بكري: القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا في عودة الصيادين المصريين من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين يشعرون بالأمان والاستقرار داخل وخارج مصر وتبذل كل الجهد لحل مشاكل المصريين في الخارج.

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وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القيادة السياسية بذلت جهدا كبيرا في عودة 32 من الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم في اليمن لعدة أيام.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن هناك جهدًا بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتابع الأمور بكل دقة وناقش كل التفاصيل وأجرى الحوارات، حيث تم الإفراج في نهاية الأمر عن 32 مصريًا، أغلبهم من محافظة دمياط، بعد احتجازهم بالقرب من الشواطئ اليمنية.

وقال بكري إن ذلك الأمر ليس بجديد على القيادة المصرية بعد قيام داعش بذبح حوالي 22 من الأشقاء المسيحيين في ليبيا وبعد ساعات قليلة كانت تعليمات الرئيس السيسي بضرب أوكار الإرهاب في درنة بليبيا، وأيضا تمت إعادة المصريين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا.